L’atletica è una festa al trofeo “Superabile”

Più di 120 atleti diversamente abili per la terza edizione del trofeo “Superabile”. L’annuale appuntamento è andato in scena sabato mattina negli impianti sportivi di viale dello Sport a Dueville. «Hanno preso parte sette società venete e una dal Friuli Venezia Giulia: per tutta la mattina atleti tra i 10 e i 50 anni hanno gareggiato in diverse discipline dell’atletica leggera, adattate alle possibilità di movimento di ciascuna persona», spiega Manuel Barbieri, responsabile di Atletica 2000, il gruppo duevillese che ha organizzato l'appuntamento. «È stata una giornata dedicata alla sana competitività, alla partecipazione e all'agonismo applicato a un concetto di gruppo». Terminate le gare, gli atleti con i loro accompagnatori, hanno sfilato fino alla tensostruttura nell’area ex Lanerossi dove hanno pranzato circa 300 persone. «Un bel momento di festa che ha preceduto le premiazioni. Atletica 2000 si è classificata al primo posto, seguita dalla Oltre di Montebelluna, dall’Aspea di Padova e dal Sorriso Riviera di Mira. Al quinto posto l’associazione Sport Insieme di Piovene, al sesto la Treviso Atletica e al settimo l’asd Giuliano Schultz di Gorizia. Tutte le società sono state premiate con una coppa, mentre gli atleti con una medaglia e uno zainetto pieno di gadget. I riconoscimenti sono stati consegnati da tre ospiti d'eccezione, le maratonete professioniste Rosalba Console, Anna Incerti e Deborah Toniolo». All’organizzazione del trofeo “Superabile” hanno collaborato Pro loco, Corri con noi e Associazione carabinieri. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.