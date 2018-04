Gara canora e mostra alla Fiera degli uccelli

Torna la tradizionale “Fiera degli uccelli” di Dueville all'interno del parco Baden Powell. Per tutta la giornata del primo maggio l'area verde del centro verrà invasa dai cinguettii di centinaia di volatili. L'evento, giunto alla settima edizione, verrà inaugurato domani alle 20.30 con la serata “Colori Voli e Canti” curata da Luigi Sebastiani all'interno del centro Arnaldi di via Rossi. La manifestazione riprenderà il giorno seguente con la Fiera: alle 7 gara canora con merli, tordi, sasselli e allodole; alle 8 aprirà la mostra mercato composta da decine di bancarelle che offriranno prodotti dell'artigianato locale. Alle 10 convegno sul mondo venatorio durante il quale interverranno Lorenzo Carnacina, Emiliano Galvanetto e Renato Graziani; alle 15 rassegna cinofila amatoriale primaverile. Durante tutta la giornata i visitatori potranno ammirare gli acquari dedicati alla fauna ittica locale, gli animali da cortile, le esibizioni di volo dei rapaci, l'esposizione di rettili e la dimostrazione di un casaro. Previste attività per bimbi e stand gastronomico aperto anche la sera. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.