Festa della donna tecnologie e futuro Al via dieci incontri

Più di dieci eventi su tecnologia e donne per celebrare l'8 marzo e la settimana del “Rosa digitale”. Da domani il FabLab di Dueville proporrà appuntamenti che culmineranno con la conferenza “Whats Next Talk 2018”, il 9 marzo, in cui otto donne parleranno dei loro progetti avviati e dei riconoscimenti professionali ottenuti attraverso le tecnologie. Gli incontri collaterali prenderanno il via domani alle 9.30 al centro Arnaldi di via Rossi con “She Means Business”, progetto di Facebook attuato in Italia con la collaborazione di Fondazione Mondo Digitale, con intervento di Margot Deliperi. Alle 14.30, nel Dado Giallo di viale dei Martiri, si terrà il workshop di programmazione “Code for Everyone” con Turn Into Coders, associazione di Torino. Lunedì 5 marzo alle 16.30 nella stessa struttura spazio alla progettazione 3D dedicata ai giovani con Alessandra Bacciola, mentre alle 20 Davide Ferrari proporrà un incontro introduttivo alla stampa 3D. Martedì prossimo con “Inventiamo Lego WeDo” alle 16.30 e “Crea il tuo accessorio moda” alle 20; mercoledì alle 20 con “Etsy: il marketplace per vendere online le tue realizzazioni” e giovedì alle 16.30 con “MiniPLaNCK!”. Gli appuntamenti al FabLab proseguiranno venerdì alle 16.30 con “Input!”, sabato 10 marzo alle 9.30 con “Facebook Advertising Base” e lunedì 12 marzo alle 21 con “Abilitazione uso stampante Form 2”. Per partecipare agli eventi, in gran parte gratuiti: www.fablabdueville.eventbrite.com. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.