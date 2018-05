Combattimenti rituali, talismani con incisioni in venetico e tradizioni antiche di 2500 anni: sabato il parco Le Sorgenti del Bacchiglione di Dueville si è trasformato, davanti a un pubblico di 200 persone, in un insediamento degli antichi veneti per la manifestazione “Venetkens” organizzata dall’associazione Le Boje. L’area verde ha accolto una cinquantina di figuranti. «Nei laboratori proposti i partecipanti hanno assistito a dimostrazioni della lavorazione di feltro e filati, di piastrine in rame e boccali in cotto», spiega il presidente delle Boje, Mauro Varo. «Nel pomeriggio, invece, con “La festa degli Hastati” è stata presentata una ricostruzione dei rituali di passaggio all’età adulta». Tra leggende e tradizioni, la manifestazione è continuata fino alle 20. «Siamo nati lo scorso settembre: siamo soddisfatti di come sta rispondendo il paese - conclude Varo - proporremo serate culturali dedicate alla storia del Veneto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.