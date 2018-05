Una comunità in lacrime per Jessica

Un’intera comunità, quella di Santa Maria di Camisano, si è stretta attorno alla famiglia di Carlo Paganini, dottore e titolare dell’omonima farmacia del paese, dopo la tragica morte della figlia Jessica, 24 anni, residente ad Udine ma cresciuta nel centro vicentino, a causa di un violento incidente stradale avvenuto martedì, in tarda serata, lungo il tratto urbano della strada 13 Pontebbana, a Pordenone. PARENTI E VICINI. Parenti e amici hanno portato conforto durante tutta la giornata di ieri a nonna Lidia, legatissima alla giovane nipote e sconvolta per la grave perdita. Chi invece è riuscito a mettersi in contatto con il padre, attualmente in viaggio all’estero e che riuscirà a tornare in Italia soltanto oggi, lo descrive come un uomo distrutto dal dolore e incredulo di fronte ad una tragedia così grande e inaspettata. Increduli, per la verità, lo sono tutti nel quartiere dove Jessica ha vissuto per tanti anni, prima di trasferirsi in Friuli dalla madre e dal fratello Alessandro, per motivi di studio. Senza parole i vicini di casa, che hanno visto crescere la giovane. «Non è solo un modo di dire, l’ho veramente vista crescere - racconta Giovanni Trevisan, 79 anni, con gli occhi lucidi e la voce rotta dalla commozione -. Ricordo quando sua mamma Patrizia me l’ha mostrata la prima volta, era piccola piccola tra le sue braccia. Jessica era una ragazzina solare, che amava molto giocare con i suoi cani. Aveva quasi la stessa età di mio nipote e quando erano piccoli giocavano spesso assieme. Non oso pensare a come si sentano Carlo e Patrizia in questo momento, è proprio vero che un genitore non dovrebbe mai sopravvivere ai propri figli». GLI AMICI. Vicino ai familiari della giovane anche don Claudio Zilio, parroco di Camisano. «Non conoscevo Jessica - le sue parole -, ma come parrocchia partecipiamo al dolore della famiglia per la sua tragica scomparsa. Una tragedia che ha colpito l’intera comunità di Santa Maria dove Lidia, la nonna della ragazza, e Carlo, sono molto conosciuti e ben voluti. È inevitabile quindi non provare dolore di fronte alla morte di una ragazza così giovane». Anche Eleutherios Prezalis, sindaco di Camisano, pediatra per molti anni della ragazza, ha ricordato Jessica come «una ragazzina bella e dolcissima», esprimendo le condoglianze più sentite alla famiglia (il padre Carlo è stato assessore di Camisano per dieci anni) da parte di tutta l’Amministrazione comunale. Amici e conoscenti di Jessica, come spesso capita in queste tristi circostanze, hanno voluto dedicarle un ultimo pensiero sul suo profilo facebook: “Non ci sono più parole”, “Mi si è fermato il cuore”, “Ciao Je”, “Non ci posso credere”, “Riposa in pace Je, piccolo angelo”, sono solo alcuni dei commenti che in questi due giorni si sono moltiplicati sotto l’ultimo post scritto dalla giovane. Ancora da definire, sia la data che il luogo dei funerali. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marini