Scambi economici grazie agli emigrati

“Le radici profonde non gelano”. Un motto che da più di vent’anni accompagna l’Associazione Veneti nel mondo, con sede a Camisano, che proprio a marzo di quest’anno ha tagliato il traguardo dei due decenni di vita. Se nel 1998, però, la realtà associativa era nata con fini legati al puro ricordo delle origini dei migranti veneti, oggi l’associazione ricopre un ruolo ben più impegnativo: fare da ponte tra imprese e professionisti che operano nella regione, e imprese e professionisti di origine veneta che lavorano all'estero, con un occhio di riguardo rivolto ai più giovani. Un impegno non da poco, soprattutto in questi anni segnati da cambiamenti epocali a livello economico, politico e culturale. «L’associazione è nata nel Veronese e a quei tempi era poco più di un circolo tra amici immigrati all’estero di origine veneta - ricorda Aldo Rozzi Marin, avvocato nato e cresciuto in Cile da genitori veneti, nonché presidente dell’Associazione Veneti nel mondo -. Nel 2002 la sede è stata trasferita a Camisano e un anno dopo ne sono diventato il presidente, iscrivendo l’associazione al registro regionale». Da allora lo scopo della realtà camisanese, che oggi conta cinque circoli, non è più stato esclusivamente “nostalgico”. «L’associazione non rappresenta soltanto la memoria storica. Non si può vivere solo nel passato. Nel 2003 ad esempio abbiamo dato vita, assieme alla Regione, al progetto Bienvenidos per aiutare alcune persone argentine di origine veneta durante la crisi economica di quegli anni. Ho un bel ricordo di quel progetto, perché abbiamo aiutato molte famiglie in difficoltà». Oggi il bilancio morale delle attività dei Veneti nel Mondo parla di 359 progetti realizzati, tra i quali una decina di scambi culturali, 20 corsi formativi e 10 progetti imprenditoriali. «In questi anni abbiamo puntato molto sui progetti imprenditoriali - continua Rozzi Marin -, soprattutto sulla formazione di oriundi veneti nelle imprese della nostra regione e sugli scambi culturali, portando diversi giovani veneti a visitare lo stato brasiliano Rio Grande do Sul, dove tutt’oggi una parte della popolazione parla il dialetto veneto o il talian». Tra i progetti più sentiti, quello denominato GlobalVen, a cui è stato dedicato anche un sito web: «L’obiettivo è favorire il contatto diretto tra le persone, come ad esempiotra due imprenditori. Grazie all’identità veneta puntiamo a creare collaborazione tra le imprese». Il lavoro dell’Associazione Veneti nel mondo, punta dunque a guardare al futuro, senza però scordare la propria storia. «Per me il lavoro dell’associazione è un impegno morale - conclude Rozzi Marin -. Non possiamo dimenticare la nostra storia, che ha coinvolto milioni di veneti nel corso degli anni. Il problema legato all’immigrazione odierna? L’esperienza come immigrati all’estero da parte dei veneti, è stata molto varia per il passato. Non bisogna quindi generalizzare con i flussi migratori di oggi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marini