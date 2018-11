Giunta e commercianti Ora si torna a dialogare

«Non c’è assolutamente nessuna guerra con i commercianti». Ci tiene a precisarlo Eleutherios Prezalis, sindaco di Camisano, dopo lo scambio di lettere avvenuto nei giorni scorsi tra lui e Federico Ferro, presidente dell’associazione “Camisano Il Paese degli acquisti”, nata nel 2017, che rappresenta circa un’ottantina di commercianti camisanesi. Nonostante negli ultimi due anni non sia mancata qualche discussione tra le due realtà, legate soprattutto al prolungamento natalizio del mercato domenicale, il primo cittadino sottolinea come il rapporto con i commercianti e con la neonata associazione, sia comunque buono. «Nei circa 15 anni in cui sono stato sindaco le porte del mio ufficio sono sempre state, e sempre saranno, aperte a tutti - ribadisce Prezalis -, sia alle associazioni che ai singoli cittadini. Aspettiamo dunque delle proposte che possano essere realizzate assieme all’Amministrazione, compatibilmente con le nostre possibilità». Il commercio di Camisano, da sempre anima e cuore pulsante del paese, sta infatti attraversando un periodo di difficoltà: non sono state poche, infatti, le serrande che si sono abbassate nel 2018: «I grandi centri commerciali e il web hanno cambiato molte cose. A Camisano però abbiamo molti negozi che vendono prodotti di qualità e questo permette ancora di attirare parecchi clienti». Non può mancare poi un pensiero rivolto al famoso mercato domenicale, il più antico e grande del Veneto. «Nonostante tutto, il nostro mercato continua ad attirare molta gente da tutta la provincia e da tutta la regione - continua il primo cittadino -. Se c’è una bella giornata, infatti, le persone preferiscono fare una passeggiata al mercato piuttosto che chiudersi dentro un centro commerciale. Negli anni, per rendere il mercato accessibile ai visitatori, abbiamo anche aumentato i parcheggi». Proprio quest’ultimo, è oggetto da settimane di un importante lavoro di riqualificazione. «Meteo permettendo - conclude Prezalis -, dovrebbe essere completato entro fine mese. Abbiamo anche un progetto per l’asfaltatura del parcheggio di via degli Alpini. Il problema sarà reperire i fondi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.M.