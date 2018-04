Tecnologia e sapere Via agli incontri tra finanza e design

Il sapere tecnico e tecnologico alla portata di tutti, attraverso conferenze, seminari, mostre e laboratori. Si aprirà domani “Scienza & Conoscenza”, la rassegna organizzata dalla Pro Loco con l'associazione “Lampi creativi” e il patrocinio del Comune, ospitata anche quest'anno negli spazi di villa Caldogno. Un ciclo di appuntamenti che, fino al 27 maggio, richiamerà in paese ricercatori, professori, scrittori e artigiani per una serie di eventi incentrati, questo il fil rouge, su “Le radici dei saper futuribili”. L'inaugurazione del ricco cartellone è in programma domani alle 20.30 con l'apertura, nella villa palladiana, della mostra sulla plurisecolare arte della lavorazione del vetro di Murano intitolata proprio “InVetro”, introdotta dal designer Diego Chilò e dallo spettacolo di magia e illusionismo del Mago Andrea. Tanti gli incontri su temi attuali, da quello, domenica alle 17.30, con i ricercatori del Politecnico di Zurigo, Laura Cattaneo e Matteo Savoini a quello, martedì 1°maggio alle 20.30, con il ricercatore e scrittore Luigi Garlaschelli. Mercoledì 2 maggio, ancora alle 20.30, il docente di Finanza aziendale Luca Erzegovesi illuminerà il pubblico sul caso bitcoins, mentre il 3 maggio alle 20.30 largo allo sport con l'associazione Morosini. Il 4 maggio, 20.30, Paolo Donà illustrerà le tecniche di lavorazione del vetro, argomento ripreso poi, il 25 maggio alle 20.30, da Piero Modolo, che curerà una serata dedicata al restauro di una vetrata artistica. L'ingresso è libero. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.AR.