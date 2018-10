Tartarughe maltrattate Multato per 8 mila euro

Un camaleonte e diciassette tartarughe malnutrite. Gli animali, di cui il giudice per l’udienza preliminare, ieri, ha disposto la confisca, erano esposti all’interno del negozio “Zoo Veneto” di via Diviglio a Caldogno. Attività gestita da Ottorino Miolo, 56 anni, e Manuel Luigi, suo nipote, di 41. I due, dopo un sopralluogo eseguito il 7 febbraio dello scorso anno da un veterinario accompagnato dalla guardie forestali, erano stati accusati di maltrattamento di animali. Secondo l’accusa non nutrivano le tartarughe e il camaleonte con il cibo corretto tanto da provocare agli animali dei disturbi ossei importanti. Finiti a processo, al termine della preliminare di ieri, Ottorino Miolo, legale rappresentante del negozio di animali, è stato condannato a pagare una multa di 8 mila euro. Non solo, perché il giudice Matteo Mantovani ha anche disposto, sempre nei confronti di Ottorino, «la sospensione dell’esercizio del commercio di animali per quattro mesi». Il gup ha infine ordinato la confisca degli animali, che nel frattempo erano stati posti sotto sequestro. Per quanto riguarda invece suo nipote, Manuel Luigi, è stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. In base a quanto ricostruito dalla procura, il titolare di “Zoo Veneto” ha tenuto le tartarughe e il camaleonte «in condizioni incompatibili con la loro natura» seguendo dunque «modalità non corrette per le specie e tali da arrecare patologie a livello osseo». Un comportamento andato in contrasto con la Convenzione di Washington che tutela gli esemplari trovati all’interno del negozio, ovvero quattro testuggini chelonoidis carbonarius; 13 testudo horsfie e il camaleonte chamaeleo calyptratus. In merito alla sentenza pronunciata ieri mattina dal gup Mantovani, l’avvocato Adriano Garziera, legale difensore di Ottorino e Manuel Luigi Miolo, già annuncia già il ricorso in appello: «Dal nostro punto di vista non c’è stato proprio alcun maltrattamento. Anzi, i miei assistiti hanno seguito le indicazioni e il comportamento degli allevatori di questi esemplari». L’accusa riguarda soprattutto il fatto che i carapaci sarebbero stati troppo “molli” per la non adeguata assunzione di cibo. «Ottorino Miolo si è attenuto alle prescrizioni - insiste l’avvocato -. Forse gli animali appartenevano a una partita che aveva già dei problemi di salute». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Bernardini