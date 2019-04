Scienza e conoscenza con divulgatori e giornalisti della tv

È uno dei volti più conosciuti e rassicuranti del piccolo schermo, oramai da anni immagine stessa del giornalismo naturalistico e di viaggio. Ci sarà anche la popolare conduttrice Licia Colò sul palco dell'edizione 2019 di “Scienza e Conoscenza”, il festival del sapere organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Caldogno. Seppur in forma ridotta rispetto alle edizioni del passato, la rassegna porterà negli spazi della villa palladiana ospiti e tematiche di grande attualità, nel corso dei quattro incontri aperti al pubblico che sono in programma da oggi a domenica 14 aprile. Ad inaugurare il cartellone sarà proprio la storica presentatrice di “Alle falde del Kilimangiaro”, che questa sera alle 20.45 sarà protagonista della serata dal titolo “La mia terra”, in cui si racconterà dialogando con il giornalista Antonio Gregolin. La settimana successiva, sabato 13 aprile, sempre alle 20.45 e sempre negli spazi di villa Caldogno, l'appuntamento sarà dedicato alla Shoah e ad una riflessione su “Auschwitz: ricordare non basta” curata da Diego Audero, che accompagnerà la mostra “La bambina con le scarpe rosse” allestita da Massimiliano Bonino. Nella giornata di domenica 14 aprile, i giardini del complesso palladiano si trasformeranno, dalle 10 alle 18, in un parco scientifico per i più piccoli, che potranno cimentarsi in esperimenti e laboratori grazie ad un planetario e ad uno spettacolo dal finale a sorpresa. Sempre domenica alle 20.45, a chiudere in bellezza la manifestazione sarà il giornalista televisivo Toni Capuozzo, inviato nelle zone calde del Pianeta e ideatore del format di approfondimento “Terra!”. Al centro del suo intervento, che sarà moderato da Vittorio Pierobon, già vicedirettore del Gazzettino e da Antonio Gregolin, ci sarà “La terra oltre la terra: cosa serve per capire la storia dei nostri tempi?”. L'ingresso a tutti gli appuntamenti della manifestazione è libero. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia Armeni