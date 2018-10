La Regione stanzia 250 mila euro «Così potremo “dissetare” i campi»

Dopo la messa in sicurezza del territorio, tocca ora al rilancio dell'agricoltura. E a renderlo possibile, nelle aree coltivate che sorgono nelle vicinanze del bacino di laminazione di Caldogno, sarà il nuovo impianto irriguo che verrà realizzato il prossimo anno proprio a sud dell'opera idraulica sul torrente Timonchio. La Regione Veneto ha infatti finanziato, con 250 mila euro, il progetto redatto dal Consorzio di bonifica alta pianura veneta per l'approntamento di un nuovo sistema di irrigazione che andrà a servire tutte quelle imprese agricole che si trovano in zona calidonense e che potranno dunque usufruire, nella loro attività, del nuovo impianto “a pioggia”. «Dall'intervento che andremo ad attuare -spiega il presidente del Consorzio di bonifica alta pianura veneta Silvio Parise- trarranno beneficio circa 19 ettari sui quali insistono numerose aziende agricole». Nella fattispecie, verrà predisposta una rete in pressione e verrà realizzata una struttura per l'impinguamento della roggia della cosiddetta “strada Morta”. Una roggia questa normalmente alimentata dal fosso Maule il quale, partendo dalla roggia Verlata in via Bosco, attraversa l'area della cassa sud del bacino fino all'argine e, appunto, alla “strada Morta”. Con il nuovo modello di irrigazione le risorse idriche saranno così impiegate in modo più razionale, a tutto vantaggio dell'ambiente e degli imprenditori agricoli del posto: ogni azienda infatti, annuncia Pier Davide De Marchi, componente del Cda del Consorzio, «potrà collegarsi alla bocchetta dell'impianto e in tal modo approvvigionare d'acqua i propri appezzamenti per lo più coltivati a prato irriguo». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia Armeni