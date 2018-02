Assessore regionale alla Rocca «Pronti ad aiutare la struttura»

Antonella Fadda «La Rocca di Altavilla è un esempio da seguire in tutto il Veneto». Sono le parole dell’assessore regionale ai servizi sociali, Manuela Lanzarin, che ieri mattina ha visitato la struttura riabilitativa, la prima casa famiglia in Veneto dedicata all’accoglienza e alla riabilitazione delle vittime di grave cerebrolesione acquista. «In questi anni si è fatto molto per la disabilità in generale – ha proseguito l’assessore – ma non c’è molto per la disabilità acquisita. So che ci sono delle Ulss che stanno pensando di sviluppare questo tipo di progettualità e la Rocca può essere un esempio da mutuare in altri territori. Sono unici in questo settore e mantengono un legame importante con la parte sanitaria». Lanzarin, insieme al direttore dei servizi socio sanitari dell’Ulss 8 Berica, Salvatore Barra, ed accompagnata dalla presidente dell’associazione “Brain onlus” Edda Sgarabottolo e dalla presidente della cooperativa sociale “Sogno e Vita”, Elisabetta Mondin, ha conosciuto gli ospiti della casa famiglia e osservato come la struttura è organizzata. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Antonella Fadda