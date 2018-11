Sui sentieri d’autunno Podisti e scolaresche

Oltre cinquecento partenti al via in arrivo da tutto il Veneto, nove gruppi di marciatori in rappresentanza di altrettante società sportive e i bimbi della scuola primaria, coloratissimi nei loro kway, che hanno affrontato il percorso mano nella mano con mamme, papà e insegnanti. A S. Nazario si chiude con numeri più che soddisfacenti, anche in considerazione della giornata pienamente autunnale, la marcia “Sui sentieri d'autunno”, che ieri mattina ha portato i podisti sui tracciati di mezza costa della Valbrenta. L’evento, organizzato dai volontari del gruppo “Medoacus”, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni del paese, ieri ha festeggiato la sua quarta edizione. Hanno festeggiato anche i marciatori del gruppo di S. Croce, con i loro 80 podisti iscritti alla partenza, premiati come gruppo più numeroso. Con loro, hanno concluso la giornata con un brindisi anche gli Alpini di Borso, secondi nella speciale classifica riservata ai gruppi più nutriti e i Leoni Bassanesi, arrivati terzi in graduatoria. «Visto che il cielo prometteva pioggia – commenta l’organizzatrice Barbara Carlesso – molti marciatori si sono presentati alla partenza al parco della Pace, vicino alla stazione, con l’ombrello. Lì hanno potuto scegliere tra tre percorsi di difficoltà diverse». Il più semplice con dislivello limitato prevedeva una camminata di quattro chilometri, il medio saliva a mezza costa attraverso le mulattiere, il più impegnativo di 15 chilometri si è allungato su un anello più ampio, sconfinando anche a Campolongo e a Solagna. «Ringrazio tutti i volontari – prosegue Carlesso – che nei giorni scorsi si sono impegnati a ripulire e mettere in sicurezza i sentieri dopo che le piogge di fine ottobre avevano reso critica la situazione in diversi punti. Allo stesso modo, ringrazio insegnanti e famiglie degli alunni delle elementari». «I bimbi, tanti, con il loro entusiasmo - conclude Barbara Carlesso -, hanno portato una nota di colore e di freschezza alla marcia in Valbrenta e spero davvero che nonostante la giornata uggiosa i bambini si siano gustati i panorami e gli scorci autunnali». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.P.