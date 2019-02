Onore per l’alpino Baù È suo l’alzabandiera alle gare militari di sci

Una scelta di vita a servizio del Paese, subito premiata con un grande onore. È toccato infatti ieri al giovane alpino di Valstagna Federico Baù, l’onore di alzare il tricolore nella cerimonia dell’alzabandiera che ha ufficialmente dato il via ai Campionati di sci delle truppe alpine. La cerimonia di inaugurazione si è svolta a San Candido alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del capo di Stato maggiore dell’Esercito Salvatore Farina e dei vertici delle truppe alpine. È stato un onore non da poco, quello toccato al ventenne alpino, militare da pochi mesi che, oltretutto, è in forza al battaglione “Bassano” del 6° reggimento alpini di stanza a Brunico. Quella che si è aperta ufficialmente ieri è la 71a edizione dei Campionati di sci delle truppe alpine, che vedono la partecipazione non solo di tutti i reparti alpini dell’Esercito italiano, ma anche provenienti da altri reparti delle forze armate nazionali e da dieci Paesi stranieri. Oltre al consueto scenario della Val Pusteria, quest’anno i Casta vedranno alcune attività anche in Veneto, nella zona del lago di Misurina. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

P.R.