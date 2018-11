«Cristina, esempio d’amore»

«La scelta che ha fatto Maria Cristina dovrebbe essere normale: qualunque madre darebbe la vita per un figlio. La verità è che il mondo sta cambiando troppo in fretta: ci stiamo inaridendo, perdendo di vista i riferimenti davvero importanti. Credo che l’esempio di amore incondizionato dato da mia moglie sia sempre più necessario: la sua storia insegna che tutti possiamo fare diventare le nostre vite eccezionali, anche attraverso i gesti più semplici, scavando oltre la superficie delle cose che spesso facciamo solo per metterci a posto la coscienza, trovando il coraggio e la voglia di metterci in gioco davvero». Carlo Mocellin, 52 anni, di Carpané, martedì sarà in tv a parlare della moglie Maria Cristina Cella, morta 23 anni fa, colpita da tumore mentre era in attesa del loro terzo figlio. Lei rifiutò le cure mediche per permettere al bimbo che aveva in grembo di nascere sano. Quella decisione portò alla sua morte pochi mesi dopo il parto, quando aveva appena 26 anni. Per Maria Cristina, oggi Serva di Dio, è in corso la causa di beatificazione e canonizzazione, avviata dalla Chiesa nel 2008. Il suo messaggio sarà rilanciato martedì dalla trasmissione “Ave Maria” sull’emittente nazionale Tv2000. Un programma diventato molto popolare, in prima serata, condotto da don Marco Pozza, sacerdote moderno e dinamico, diventato un personaggio. «Sono stato felice quando mi è stato proposto di ricordare Cristina in televisione - riprende Carlo - Lei mi ha insegnato che dobbiamo avere il coraggio di fare vere esperienze di vero amore. Non basta limitarsi ad essere corretti, gentili, fare le offerte, rispettare le regole, i comandamenti, magari solo quelli che ci piacciono: per riuscire a vivere per sempre, per lasciare un segno vero del nostro passaggio su questa terra, dobbiamo avere il coraggio di andare a fondo delle possibilità che abbiamo. Dobbiamo essere cristiani capaci di mettere nostalgia negli altri, vivendo vite davvero piene e profonde». Carlo ha cresciuto i loro tre figli: Francesco, Lucia e l’ultimogenito Riccardo. «Mi dicono che predico bene quando li esorto ad amare il più possibile - riprende - dicono che ho avuto gioco facile per l’incredibile fortuna di aver incontrato Cristina. Io rispondo che è vero e che non bisogna mai limitarsi a vivacchiare. Bisogna avere il coraggio di dare, cercare e se necessario aspettare un amore vero, quello che ti colma il cuore e ti rende libero, che ti vede esattamente per quello che sei». Adesso questo genere di atteggiamento manca? Siamo meno coraggiosi? «Forse un po’ - spiega Carlo -, ma sbagliamo: Cristina resta per insegnarci che tutte le vite possono essere speciali, che tutti, tutti i giorni, abbiamo la possibilità di fare grandi cose. Non ho mai smesso di sentire la sua presenza: so che tra poco ci rincontreremo, non so come, ma sicuramente il Signore sta organizzando qualcosa di bello». •

Francesca Cavedagna