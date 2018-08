Alla scoperta delle grotte e la tutela dell’ambiente

È ricca di appuntamenti culturali, tra escursioni, approfondimenti e musica l’agenda della Valbrenta per questo fine settimana. Si comincia stamattina alle 8, in piazza a Valstagna, con l’escursione “Attraversando la Valbrenta…a mezzacosta” sul tema “L’uomo e le grotte”. I partecipanti andranno alla scoperta dei versanti della valle in destra Brenta, visitando alcune grotte storiche. Si partirà dalla cava di onice in località Spizzo, per passare alle grotte dei Mattietti, già riserva idrica, e chiudere con la sorgente “dei Mori” e le grotte del ponte Subiolo. Secondo appuntamento, stasera alle 21, sempre in piazza S. Marco a Valstagna, con l’incontro “Tramandare: ieri, oggi, domani. Che ambiente lasceremo ai nostri figli?”. Sarà relatore l’esperto di siti inquinati, Francesco Basso. In caso di pioggia, l’incontro si terrà nella sala polivalente di piazzetta Brotto. Terza iniziativa in agenda, domani sera alle 20.45 in piazza Leone a Primolano. Il gruppo musicale “Le Terre Alte”, nato da un’idea del promotore culturale Paolo Perin, proporrà il concerto “L’Aquila e il Leone” con brani della tradizione popolare di montagna veneto-trentina riletti in chiave moderna. In caso di pioggia, il concerto si terrà nella sede dell’associazione “Tagliata della scala”. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.P.