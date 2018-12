Uno schianto nella notte Commerciante d’auto muore contro un platano

Enzo Favero Lucio Zonta Uno schianto contro un platano e per Massimo Quattoni, 46enne di Rossano Veneto, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L’uomo, titolare della “Q Cars”, un salone d’auto di lusso a Rosà, stava viaggiando alla guida della sua Mercedes quando ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro uno dei platani che costeggia la strada che porta a Riese Pio X, in località San Vito di Altivole, in provincia di Treviso. Erano le 4 di notte quando c’è stato un botto tremendo, che ha svegliato gli abitanti dei dintorni, che sono subito accorsi e hanno dato l’allarme. Ai loro occhi si è presentata un’immagine tremenda: la Mercedes aveva colpito con il muso il platano e la parte anteriore della macchina era distrutta, all’interno c’era un uomo che non dava segni di vita. In via Castellana, nella zona dove c’è il cantiere della Pedemontana, sono subito accorsi i vigili del fuoco e un’ambulanza inviata dal Suem. Massimo Quattoni era incastrato tra le lamiere, lo hanno tirato fuori dall’abitacolo ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili: era morto sul colpo per il tremendo impatto contro il platano. L’uomo stava tornando dal Momà, noto locale dell’Asolano dove aveva passato la nottata con degli amici, aveva imboccato via Castellana per raggiungere Riese. E’ possibile che intendesse tornare a casa a Rossano, ma secondo alcune testimonianze degli amici che erano stati con lui durante la serata aveva espresso l’intenzione di recarsi a Padova per incontrarsi con un’amica che stava per uscire da un altro locale. In ogni caso, giunto all’altezza di una curva che piegava a sinistra, Massimo Quattoni ha perso il controllo della sua auto, che è sbandata sulla destra ed è andata a schiantarsi contro un platano. Un malore o un colpo di sonno o un attimo di distrazione hanno fatto perdere il controllo della vettura al 46enne di Rossano Veneto e lo schianto contro il platano non gli ha lasciato scampo. Per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale in via Castellana a San Vito di Altivole è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Vittorio Veneto. Dopo un paio di ore dall’incidente la salma di Quattoni è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castelfranco dagli uomini della Protezione civile di Montebelluna. Le operazione di ricostruzione dell’incidente e di messa insicurezza della viabilità sono proseguite fin quasi alle 8 del mattino. Quattoni, celibe, lascia i genitori, che lo aiutavano nell’attività della concessionaria, e il fratello Christian, dipendente del Comune di Rossano. Era molto conosciuto non soltanto nel mondo del commercio e degli affari, ma anche dal popolo della notte: i social network si sono immediatamente riempiti di messaggi di cordoglio. La data dei funerali non è ancora stata fissata: si attendono le decisioni della magistratura che probabilmente disporrà l’autopsia sul corpo dell’uomo. •

