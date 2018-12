Treni, nuovi orari e vecchi problemi Serve una scossa

Nuovi orari, vecchi problemi. Mentre la Regione potenzia in Veneto le tratte a più alta frequentazione, come la Venezia-Padova, i pendolari bassanesi continuano a fare i conti con linee vetuste e con la cancellazione di treni. Ieri, è entrato in vigore il nuovo orario invernale e la prima sorpresa per chi prende il treno dalla stazione cittadina è l’eliminazione di un convoglio. Nel frattempo, restano da risolvere gli annosi problemi sulle due tratte che servono i pendolari bassanesi, la Bassano-Padova e la Bassano-Venezia. IL TRENO SPARITO. Da ieri il treno 5777, in partenza da Bassano alle 20.46, non esiste più: soppresso. La ragione sta nel suo «bassissimo utilizzo», spiega la Regione. Al suo posto, i bassanesi possono prendere il treno precedente, il 5787 delle 20.23, o il successivo, il 5795 delle 21.23. Nonostante si tratti di un treno della fascia intermedia, la sua cancellazione non fa piacere ai pendolari bassanesi. «L’eliminazione di un treno non è mai positiva - afferma Dario Berti, portavoce del comitato pendolari -. La Regione avrà certamente fatto i suoi calcoli e valutato che non conveniva mantenerlo, ma la cosa rischia di creare disagi a chi era solito utilizzarlo, magari per motivi di lavoro. Al di là del treno eliminato, preoccupa di più la generale tendenza degli ultimi anni a limitare il servizio, oltre ai problemi “storici” di cui soffrono le tratte a servizio del territorio bassanese». BASSANO-PADOVA. Linea elettrica, questa sconosciuta. Da tempo la Bassano-Padova, che ogni giorno porta nella città del Santo centinaia di persone tra studenti e lavoratori, attende l’elettrificazione del tratto fra Bassano e Camposampiero. Introdurre treni a trazione elettrica permetterebbe di modernizzare tutta la linea. «Oggi serve circa un’ora e dieci per arrivare a Padova, a fronte di un tempo di percorrenza che con la linea elettrica potrebbe essere ridotto a 45 minuti - prosegue Berti -. Il problema è che la posa della palificazione è stata completata ma mancano i cavi aerei e, soprattutto, la centrale elettrica, che deve essere posizionata a Cittadella. Di conseguenza, il progetto è in stand-by. Speriamo che i lavori vengano portati a termine in fretta e che anche questa linea, oggi contraddistinta dal passaggio di pochi treni, lenti e scomodi, possa essere migliorata». Da perfezionare pure l’organizzazione delle coincidenze, in particolare quelle da Bassano a Vicenza. «Bisogna aspettare parecchio a Cittadella per prendere il treno per Vicenza- riferisce Berti -. Si fa prima ad andare in auto». BASSANO-VENEZIA. Dove invece l’elettricità non manca è sull’altra tratta bassanese, quella che porta in laguna. Qui, però, c’è un altro problema foriero di disagi e ritardi. Da Bassano a Venezia c’è una trentina di passaggi a livello: basta che se ne guasti uno e l’intera circolazione va in tilt. «Capita spesso che i passaggi a livello vengono danneggiati dalle auto e dai camion in transito - riferisce Berti -. Oltre a creare ritardi ai treni, ciò rallenta anche il traffico stradale. Esiste un piano di eliminazione dei passaggi a livello, ma ad oggi non sappiamo ancora quali siano i tempi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Saretta