TEZZE SUL BRENTA. Carabinieri intercettato un’autovettura sospetta: accusati di ricettazione di quattro occupanti. In auto anche un paio di guanti, cappellini da baseball e torce, elementi che fanno pensare come gli stessi potessero essere in procinto di perpetrare furti in abitazione nella zona.

È accaduto a in Tezze sul Brenta durante un controllo dei carabinieri. Alla vista della pattuglia, l'auto, con a bordo quattro uomini, ha tentato di cambiare direzione. La manovra non è passata inosservata ai militari che hanno deciso di fermare il veicolo.

I quattro occupanti dell'auto da subito hanno dato segnali di nervosismo. È, dunque, intervenuta un’altra pattuglia a supporto e per condurre gli uomini in caserma per tutti gli accertamenti: si tratta di 4 albanesi H.E. di 36 anni, K.E. di 35 anni, L.I. di 33 anni e K.M. di 30 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha fatto rinvenire un paio di orecchini ed una medaglietta di cui non è stata giustificata la provenienza e che è costata, quindi, l’accusa di ricettazione.

Controllando a fondo le identità dei soggetti è infine emerso che Erjonke Kuqi era ricercato dal tribunale di Macerata dal 2013 per reati di ricettazione a Civitanova Marche nel 2012; il soggetto è stato quindi arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza per scontare una pena residua di un anno e un mese.