TEZZE SUL BRENTA. Si alza il livello dello scontro tra Tezze e Rosà dopo il lancio di uova contro la sede della Lega rosatese. La consigliera di opposizione di Tezze Maria Rita Innocentin, capogruppo della lista civica “Progetto per Tezze - Obiettivo Comune”, esce allo scoperto e accusa apertamente la Lega di aver fomentato negli ultimi anni il clima d’odio che è all’origine di episodi come quello dell’altro giorno a Rosà. La sua è una voce fuori dal coro rispetto agli attestati di solidarietà alla sezione del Carroccio rosatese e che si scontra con quella del segretario del Partito Democratico di Tezze, Luca Mocellin, che ha espresso piena solidarietà alla Lega di Rosà. Nelle ore scorse Innocentin, esponente di centrosinistra, ha pubblicato infatti un post nella pagina della Lega di Rosà con il quale risponde allo stesso Mocellin, che aveva manifestato la sua «solidarietà alla sezione rosatese della Lega».La risposta di Innocentin è stata tombale. «No, nessuna solidarietà visto il tono dei commenti dei fascioleghisti - scrive Innocentin -. L’episodio incivile ed esecrabile non è altro che lo scontato epilogo di chi da anni insulta dando del (pd)idiota a chi non la pensa come loro. La politica è altra cosa».