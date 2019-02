TEZZE SUL BRENTA. «Mia figlia è stata traviata e mi dispiace molto». Parla la mamma di Michela Basso, arrestata con il marito Girolamo Arena a Fossalta di Piave nei giorni scorsi nella maxi-operazione contro la camorra veneta. Secondo l’accusa la giovane donna teneva i conti del clan. La signora Sabrina ci riceve nella cucina della propria abitazione in via Marconi a Granella di Tezze. «Per questa nostra figlia - aggiunge, quasi rassegnata - io e mio marito abbiamo dato tanto. Tutto è nato quando ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito, Girolamo, detto Gino, mentre andava a scuola in treno, all’Ipssar Maffioli di Castelfranco Veneto. Lui l’ha subito affascinata e lei ha iniziato a credergli, perdendosi tra le sue parole nonostante noi le raccomandassimo prudenza. Inutile: era soggiogata. A un certo punto, visto che lui comunque frequentava nostra figlia, abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarlo a sistemarsi qui in paese, dandogli pure la residenza. Ma non era stabile. Dopo appena un mese lasciò il lavoro che gli avevamo trovato. Poco dopo nacque il loro primo figlio. Michela non era ancora maggiorenne, terminò ugualmente la scuola».