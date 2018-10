Terre del Brenta, scrigno di risorgive

Un percorso tra le vie di campagna alla scoperta degli antichi sapori e tradizioni delle aziende del territorio del Brenta, ha portato più di 5000 persone a partecipare alla dodicesima edizione di “Pedalando per le Terre del Brenta”. Con il Patrocinio della Regione Veneto, organizzata da Coldiretti Vicenza, con i Comuni di Tezze, Pozzoleone, Schiavon, Sandrigo, Bressanvido e Carmignano, assieme al Gruppo “Pedalando per le Terre del Brenta”, la giornata ha raggiunto le aspettative degli organizzatori perché, rispecchiando i numeri della scorsa edizione, molti sono stati i partecipanti tra bimbi, famiglie, giovani e meno giovani. Tutti in bici per viaggiare e conoscere anche la storia di uno straordinario fenomeno naturale: le risorgive. La bellissima giornata è stata vissuta all’insegna dell’avventura rivolta all’approfondimento della cultura rurale e del lavoro delle aziende agricole. All’evento hanno presenziato, tra gli altri, il presidente del Consorzio Bonifica del Brenta Enzo Sonza, l’europarlamentare Mara Bizzotto e l’assessore al bilancio del Comune di Tezze Giampietro Polo. Partendo dal Parco dell’Amicizia e, sviluppandosi in un percorso di una ventina di km ideato da Francesco Bordignon, la pedalata ha toccato diversi punti d’interesse. «Ringrazio le Amministrazioni dei paesi che siamo andati a visitare e i 200 volontari che hanno collaborato – interviene Martino Cerantola, presidente della Coldiretti Vicenza – per una manifestazione che è promozione del territorio e delle aziende, per scoprirne i prodotti tipici frutto del lavoro della terra e della passione dei contadini». Chi ha preferito trascorrere la giornata al Parco dell’Amicizia, ha potuto partecipare alle molteplici attività organizzate tra le quali una breve passeggiata a cavallo o, in alternativa, il tiro con la fionda. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Elena Rancan