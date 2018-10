“Pedalando per le terre del Brenta” non è solo una pedalata, ma un percorso tra le vie di campagna alla scoperta degli antichi sapori delle aziende del territorio del Brenta: Tezze, Pozzoleone, Schiavon, Sandrigo, Bressanvido e Carmignano. La manifestazione, organizzata per domenica 14 al Parco dell’Amicizia di Tezze, è un viaggiare insieme grandi e piccoli, percorrendo stradine di campagna per conoscere anche la storia delle risorgive. Iscrizioni e partenze sono previste dalle 9 alle 14, si possono effettuare da qualsiasi posto di ristoro e comprendono sette assaggi di prodotti tipici. Chi preferirà trascorrere la giornata al Parco dell’Amicizia, può partecipare alle molteplici attività in programma. Con il patrocinio della Regione Veneto, organizzata da Coldiretti Vicenza ed i Comuni coinvolti, assieme al gruppo Pedalando per le terre del Brenta, la 12° edizione della manifestazione si aprirà, giovedì 11 ottobre alle 20 al Parco dell’Amicizia, con un convegno aperto a tutti dal tema “Acqua, ricchezza del territorio». © RIPRODUZIONSERVATA

