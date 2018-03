«Non arrendetevi alla crisi»

“Ho fatto a pugni con Dio”. Comincia così, la lettera inviata ieri al nostro giornale, da Antonio Marcato, l’idraulico di Tezze svanito nel nulla lo scorso 2 febbraio e rientrato a piedi dal Padovano, una settimana fa. Le indagini, avviate subito dopo la denuncia di scomparsa fatta dal figlio Davide, erano partite immediatamente. I carabinieri della stazione di Rosà, avevano attivato le ricerche secondo quanto previsto dal protocollo regionale con la divulgazione dell’identikit dell’uomo a tutte le forze dell’ordine. Del caso aveva parlato a più riprese anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. L’appello dei famigliari, lanciato anche sui social network, aveva avuto quasi 12 mila condivisioni. Per ritrovare l’artigiano di 52 anni si erano mossi volontari e amici della famiglia. Secondo quanto ricostruito dai militari del capitano Adriano Fabio Castellari, l’uomo avrebbe vagato per le zone del Padovano e del Vicentino, dormendo in rifugi di fortuna, come casolari abbandonati, cercando la forza per farla finita. Ecco la sua commovente lettera. «Mi nascondo per ora dietro a queste righe finché troverò la forza di farlo di persona, per chiedere scusa a tutte quelle persone che in questo periodo sono state in ansia per me. Quel venerdì mattina sono partito da casa senza salutare nessuno come purtroppo capitava da tanto tempo, consapevole che non sarei più tornato, avevo pianificato tutto, come dove e quando, ma non avevo previsto Lui. Proprio a me che mi ero allontanato dalla fede già da molti anni, quando purtroppo mi sono successi fatti tragici in famiglia, ho dovuto lottare con tutte le mie forze contro di Lui ma alla fine ha vinto lui, non so perché ha scelto me con tante persone al mondo che meritano più di me. Malgrado tutto adesso non potrò mai ringraziarlo abbastanza per tutto quello che ho ritrovato al mio ritorno, ho ritrovato il dialogo in famiglia senza litigare, i figli che ti vengono vicino e ti abbracciano, tutto questo non ha prezzo». «Un caro amico - continua Antonio Marcato nella sua lettera - il giorno dopo il mio ritorno mi ha detto “ma io cosa ci sto a fare allora”. Mi ero chiuso nel mio silenzio assordante e non mi sono reso conto quanto bene c'era attorno a me, mi sentivo una nullità per il tanto darmi da fare nel mio lavoro e trovarmi invece con debiti. I problemi non sono spariti e mi rendo conto che non sarà facile riaffrontare tutte le cose di ogni giorno ma con la forza che mi sta dando la mia famiglia e queste persone sono certo che ce la posso fare. Spero con tutto il mio cuore - è la conclusione dello scritto - che tante altre persone che si trovano o si troveranno nelle mie condizioni leggano queste righe e che capiscano che in ogni caso con l'aiuto di chi ti sta accanto nessun ostacolo è mai troppo grande. Volevo infine ringraziare le tante persone del mio paese nativo che so si sono date da fare per me e la mia famiglia. Un grande abbraccio a tutti». •

Francesca Cavedagna