L’omaggio ai Caduti della Grande guerra e ai loro famigliari

Sabato, il Comune di Tezze, consegnerà medaglie commemorative ai parenti dei caduti della prima guerra mondiale. Il programma prevede alle 17, in piazza della Vittoria, l’alzabandiera, per proseguire nella sala consiliare del Comune con la consegna delle medaglie. L’evento vede coinvolti il Comune con le associazioni dei Fanti e Alpini di Tezze. «Vuole essere un riconoscimento non solo verso i nostri soldati morti ma anche alle loro famiglie – interviene il sindaco Valerio Lago - ed è giusto che le istituzioni lo ricordino, soprattutto in occasione dei cento anni della Grande guerra. Saranno presenti i diversi gonfaloni e l’Amministrazione comunale – conclude - assieme agli invitati delle autorità civili e militari, con i sindaci dei paesi limitrofi». Saranno consegnate 60 pergamene realizzate in terracotta dall’artista Narciso Loro di Stroppari, a molte delle quali è abbinata la rispettiva medaglia. La commemorazione è frutto di un lavoro iniziato nella primavera dello scorso anno, da parte dei Fanti di Tezze, sull’esempio dei loro amici del Friuli. «bbiamo saputo che si potevano richiedere le medaglie dei nostri defunti, previa presentazione di una richiesta in Regione fatta con una documentazione attenta e precisa – spiega Francesco Cerantola, presidente dei Fanti di Tezze – abbiamo così iniziato a cercare, nei monumenti e in alcuni siti, i nomi dei nostri soldati. Una volta presentata tutta la documentazione, siamo andati a Cividale del Friuli a ritirare le medaglie. Altro lavoro impegnativo è stata la ricerca dei parenti ma con l’aiuto degli alpini di Belvedere e Stroppari, ce l’abbiamo fatta». •

E.R.