L’infiltrazione forestale Nuova pratica agricola

Una nuova pratica agricola riesce a far coniugare la crescita economica con la sostenibilità ambientale: si tratta delle aree forestali di infiltrazione, sistema già in uso presso alcune aziende agricole che hanno saputo ottimizzare i profitti portando beneficio alla comunità. Se n' è parlato nell'azienda agricola Agrifloor a Tezze, durante un incontro organizzato dalla Coldiretti, Etra ed Etifor in collaborazione con Bosco Limite e Agrifloor, aziende agricole innovative del nostro territorio, per far conoscere agli operatori del settore le pratiche agricole che possono coniugare la crescita economica con la sostenibilità ambientale. «Si tratta di un'operazione voluta da agricoltori, che parte dalla piantagione di un bosco, in un area specifica con terra argillosa, composto da salice bianco, ontano nero, platano, olmo campestre, pioppo e paulownia – ha illustrato Giustino Mezzalira, direttore della sezione ricerca e sperimentazione veneto agricoltura – area nella quale viene raccolta l'acqua piovana nei periodi in cui non ci sono problemi di siccità, che viene assorbita verso gli strati profondi del suolo boschivo e filtrata dagli apparati radicali degli alberi riequilibrando il sistema. I vantaggi che ne traggono gli agricoltori sono il rimborso del servizio d'infiltrazione, remunerato dal consorzio di bonifica e una produzione di biomassa utile per un utilizzo energetico da fonte rinnovabile, distribuita poi sul mercato. Il maggior rispetto all'ambiente, al quale si aggiunge il beneficio alla comunità sta nel risultato dell'infiltrazione idrica – conclude il direttore Mezzalira - un ettaro di terreno filtra e depura un milione di metri cubi di acqua all'anno, acqua che si ritrova nella falda a disposizione degli utenti, nelle risorgive a valle e negli acquedotti che ne usufruiscono». All'incontro di Tezze erano presenti Martino Cerantola, presidente della lColdiretti veneta e pioniere di questo sistema come azienda Agrifloor dal 2010, per il Comune di Tezze il consigliere Antonio Dal Moro, gli studenti dell'istituto agrario Parolini, il presidente Consorzio di Bonifica Brenta Enzo Sonza e l'assessore all'ecologia del Comune di Rosà Modesto Poggiana.

E.R.