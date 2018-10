«Deroga al deflusso minimo» «Può essere un’opportunità»

“Deflusso minimo ecologico”, nuova sfida per l’agricoltura. Introdotta da una direttiva europea, la sperimentazione punta a tutelare l’ambiente fluviale regolando la portata minima per ogni tratto dei fiumi. La norma sta però destando timori nel Consorzio di bonifica Brenta e nella Coldiretti, per le pecularietà del territorio vicentino e bassanese. Se ne è parlato l’altra sera a Tezze in un affollato convegno organizzato da Coldiretti Vicenza e Anbi Veneto con il patrocinio del Comune e moderato da Luca Ancetti, direttore de Il Giornale di Vicenza. “Acqua, ricchezza per un territorio produttivo”, il tema dell’incontro tenutosi nel Parco dell’Amicizia, quasi alla vigilia dell’evento “Pedalando per le Terre del Brenta”, in programma domani. «Questo è un territorio ben diverso da quello per il quale è stata pianificata la direttiva europea – ha spiegato Francesco Baruffi, segretario generale autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – e i nostri fiumi, con scarsa presenza di acqua, non possono reggere il confronto. Dobbiamo andare in Europa con progetti ben chiari: arrivare a una richiesta di deroga è possibile solo se motivata con delle progettualità e la spiegazione della non sostenibilità». Della questione si è interessata anche l'europarlamentare della Lega Mara Bizzotto, che ha annunciato un'interrogazione urgente per chiedere la deroga. In ogni caso, il deflusso ecologico, se affrontato bene, è un’opportunità per il territorio. «Oltre alla quantità, fondamentale è la qualità dell’acqua – ha detto Martino Cerantola, presidente della Coldiretti Vicenza –: c’è sempre più interesse a sapere con che tipo di acqua si irriga, e quella del Brenta è tra le migliori. Bisogna tutelarla e guardare in prospettiva con una programmazione a lungo termine tra amministrazioni e Consorzi di bonifica». Dare corso alla progettualità dei bacini è un altro aspetto emerso durante la tavola rotonda: sull’esempio del bacino del Corlo, sul torrente Cismon, principale affluente del Brenta, utile è promuovere il completamento del bacino di Meda, per garantire l’acqua anche all’Alto vicentino. All’evento sono intervenuti Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale; Umberto Niceforo, direttore del Consorzio di Bonifica Brenta; Luigi De Lucchi, dirigente del servizio bonifica del Veneto; Luigi Pellanda, vicesindaco di Tezze; Giuseppe Romano, presidente di Anbi Veneto; Mauro Roncada, direttore del Genio Civile di Vicenza; Moreno Cavazza, presidente del Leb; Silvio Parise, del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta; e Francesco Cazzaro, del Consorzio Acque risorgive. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Elena Rancan