Cromo e bonifica «I pozzi privati sono un rischio»

La bonifica alla Galvanica Pm di Tezze prosegue, la qualità dell’acqua è buona e anche la falda viene costantemente monitorata. Il punto sullo stato dei lavori per il recupero del disastro ambientale è stato fatto durante una serata informativa, aperta a tutta la cittadinanza, organizzata dall’Amministrazione comunale. L’incontro, dati scientifici alla mano, ha voluto tranquillizzare la popolazione sia di Tezze che dei paesi limitrofi dell’Alta padovana, e lanciare un appello in merito all’utilizzo dei pozzi privati. «Questo perché – ha affermato Luca Pierobon, sindaco di Cittadella nonché presidente del Consiglio del Bacino del Brenta – l’acqua servita dall’acquedotto è controllata da Etra e garantita. Il pozzo privato, al contrario, va analizzato ogni anno per essere sicuri che l’acqua non sia contaminata. Come Bacino Brenta stiamo mettendo a disposizione una scontistica agli utenti che intendano allacciarsi al contatore: chiediamo vivamente di farlo». Paolo Coin, del Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 7, ha insistito sul fatto che l’inquinamento non ha mai riguardato l’acquedotto pubblico. Attualmente ci sono ben 50 mila pozzi domestici privati dei quali non viene presentata comunicazione annuale: questa situazione mina la tutela del consumatore e non solo. Nonostante siano state fatte tante riunioni, il messaggio chiaro che tecnici, dirigenti e progettisti presenti alla serata hanno voluto far passare, è che l’acqua è buona. «La prima fase di bonifica è terminata, cioè quella che prevedeva la demolizione dei due fabbricati centrali della Galvanica Pm con l’asporto della pavimentazione e dei primi 50 cm di suolo – ha spiegato Andrea Scalabrin, dello studio di progettazione Golder -. Ora, dove c’era il reparto galvanico vi è un piazzale asfaltato: inoltre Etra, coi fondi dell’Ato Brenta, ha realizzato una barriera idraulica che ha impedito la contaminazione della falda durante le demolizioni». Seguiranno altri interventi di bonifica. I dirigenti di Arpa Veneto, Alessandro Bizzotto e Stefano Mion, assieme a Sergio Russo per il settore ingegneria di Etra, hanno dimostrato l’importanza della costruzione della barriera idraulica, capace di intercettare le falde con l’utilizzo di 6 pompe da pozzo profonde circa 32 metri. La serata, moderata e presentata dal tecnico del Comune di Tezze Matteo Lorenzin, ha visto la presenza anche di Filippo Squarcina per la Provincia, di Paolo Campaci per la Regione e, per il Consiglio di Bacino Brenta, Giuseppina Cristofani. Presenti anche i sindaci di Tezze e Fontaniva, Valerio Lago e Lorenzo Piotto. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Elena Rancan