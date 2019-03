Bolognino, il clan nega le

«Respingiamo le accuse, siamo pronti a chiarire l’accaduto e a dimostrare la nostra innocenza». Sono le dichiarazioni spontanee rese ai giudici per le indagini preliminari di Nuoro e Crotone, da Sergio Bolognino, detenuto nel carcere di Nuoro, dove è stato trasferito dopo l’arresto del 2015, e dal fratello Francesco raggiunto da un ordinanza di custodia ai domiciliari a Crotone, lo scorso martedì, nell’ambito del blitz eseguito da carabinieri e Guardia di finanza che hanno sgominato una matrice della criminalità organizzata calabrese, attiva da anni in Veneto. Il vertice del clan sarebbe proprio la famiglia Bolognino, residente fra Tezze e Rosà. Nella nuova inchiesta, al boss Sergio Bolognino vengono contestati oltre 40 capi di imputazione, che vanno dall’associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata ad usura, estorsione e riciclaggio. Il geometra di 50 anni, detenuto nel carcere sardo, che tra i suoi legali ha anche l’avvocato bolognese Roberto Filocamo, ieri, davanti al giudice è apparso molto tranquillo. In una breve dichiarazione spontanea, ha respinto ogni addebito, riservandosi di chiarire in maniera esaustiva la sua posizione. Lo stesso ha fatto il fratello Francesco, 49 anni, ex titolare di una pizzeria di Rosà, da tempo tornato in Calabria, dove ieri è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Crotone, dichiarando di non ritenersi colpevole di alcuno dei tre capi di imputazione attribuitigli dagli inquirenti. Entrambi verranno riascoltati nel prossimo periodo. Nella maxi operazione dello scorso martedì, è finito in manette, con la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche il presunto complice del clan, Angelino Crispino, 52 anni, residente al civico 24 di via Martin Luther King, zona prossima al centro di Rosà. L’uomo, che si è trasferito con la famiglia nel Bassanese circa una ventina di anni fa, apparirà davanti ai giudici di Venezia, il prossimo lunedì, quando avrà la possibilità di difendersi dalle accuse e chiarire la sua posizione. Nell’operazione che ha portato all’arresto di 33 persone, residenti anche nelle provincie di Padova, Venezia, Bologna, Reggio Emilia e Crotone, sono state denunciate a piede liberto anche Noemi Andrea Bolognino, 25 anni, e Patrizia Orlando, di 52, rispettivamente figlia e moglie di Sergio Bolognino, che però nella vicenda avrebbero avuto ruoli marginali. •

Francesca Cavedagna