«Si è tenuto l’auto» È prosciolto

Il giudice Amedoro ha prosciolto, dopo il ritiro della querela, Silvio Di Pasquale, 50 anni, residente a Schiavon. L'imputato, difeso dall'avv. Vincenzo Garzia, era finito a processo per rispondere di un'ipotesi di appropriazione indebita. I fatti contestati dalla procura erano avvenuti in paese nel gennaio del 2015. In base a quanto ricostruito, nell'aprile 2012 Di Pasquale aveva preso in leasing, in virtù di un contratto firmato con la società "Veneto leasing spa" di San Bonifacio, nel Veronese, con procuratore speciale Antonio Arzenton, un modello di A5 coupè. Nel gennaio di quattro anni fa la società lo aveva informato di aver risolto il contratto per mancato pagamento dei canoni di locazione, e gli aveva intimato, con diversi solleciti, di restituire la vettura. Ma l'imputato avrebbe fatto orecchie da mercante e non avrebbe riportato la A5, tanto che la società di leasing lo aveva denunciato; successivamente il mezzo era stato sequestrato. Le parti hanno ora raggiunto un accordo.