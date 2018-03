Martini e Trevisan, è scontro sul responsabile della variante

Nell’ ultimo consiglio comunale di Rossano Veneto s'è delineato un consistente sostegno al sindaco Morena Martini, situazione che non s'era verificata in precedenti sedute. E non sono mancati i battibecchi al calor bianco. Questo per la spaccatura delle liste "Insieme per Rossano" e "Progetto Rossano" registrata al momento della votazione dell'ultimo dei dodici punti dell'ordine del giorno, relativo alla variante n. 8 al Piano degli interventi. Paola Ganassin e Adriano Guarise sono usciti dall'aula, mentre gli altri due rappresentanti di "Insieme per Rossano" Loris Gobbo e Ugo Marinello hanno votato a favore, così come ha fatto Ezio Marcon («voto con la testa e non politicamente», ha detto), mentre il collega di lista Gilberto Trevisan è uscito dalla sala, dopo aver contestato nel suo lungo intervento l'iter burocratico che ha portato alla variante, ricevendo risposte pepate dal primo cittadino e dell'assessore all'urbanistica e vicesindaco Giorgio Campagnolo. Trevisan s'era rivolto all'Ordine degli architetti per sapere se le varianti potessero essere redatte da Adriano Ferraro, architetto, ma dipendente dello stesso Comune. Il sindaco ha affermato che la risposta arrivata dall'Ordine prevede tale possibilità. «Fossi nei panni dell’architetto Ferraro, la cui immagine ha risentito delle sue argomentazioni - ha sottolineato il sindaco Morena Martini rispondendo a Trevisan - mi tutelerei. Lei è in malafede ed è lei il problema. Tra l'altro la nostra Amministrazione ha dovuto rivedere tre quarti di quello che aveva fatto la sua, quand'era sindaco». «Siamo in campagna elettorale - ha sottolineato dal canto suo il vicesindaco Giorgio Campagnolo - ma le sue argomentazioni sono di bassissimo profilo e dimostrano la totale incompetenza in materia». Anche Paola Ganassin aveva evidenziato perplessità per la variante, riguardo alla perequazione e al consumo del suolo, ricevendo risposte dall'architetto Ferraro, il quale si è riservato di sporgere querela nei confronti di Trevisan. «Ho tempo cinquanta giorni per presentarla», ha tagliato corto il professionista. La modifiche al Piano degli interventi sono sette. Di queste sei riguardano il rapporto pubblico-privato. Tra queste una interessa il parco Primavera mentre l'altra riguarda la pista ciclo-pedonale che funge da collegamento tra via Bassano con le vicine scuole del paese la palestra. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucio Zonta