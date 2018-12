Lo stalking e le spese del falso figlio

Sergio Prandina, 71 anni, è un noto e rispettato imprenditore commerciale, che con la sua “Prandina srl” è conosciuto in mezzo mondo per per la produzione esclusiva e raffinata di apparecchi illuminanti. Dal 2012 la sua vita è tormentata dalla singolare figura del designer Kristian Pettersen, 43 anni, norvegese, che dopo averlo conosciuto nel 2007 per questioni di lavoro ha deciso di diventare suo figlio. L’altra mattina, il giudice Venditti, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Corno, ha rinviato a giudizio Pettersen, che sei anni fa ha provveduto a cambiare il proprio cognome in Prandina: l’imputato, difeso dall’avv. Davide Verlato, dovrà presentarsi in aula a partire dal 13 febbraio per rispondere di atti persecutori oltre che di insolvenza fraudolenta. Nel maggio 2017, l’imputato si sarebbe recato a Bassano ed avrebbe iniziato a tormentare quello che ritiene suo padre (Sergio potrà costituirsi parte civile in aula per chiedere i danni), inviandogli ogni giorno email (con diversi destinatari, fra i quali Donald Trump) in cui affermava di essere suo figlio biologico; gli avrebbe infilato nella cassetta delle lettere atti di polizia, relativi a denunce e perquisizioni che aveva subito; mangiava a sbafo dicendo che sarebbe passato papà a pagare. In questa maniera, avrebbe costretto l’imprenditore a cambiare abitudini di vita, dovendo spiegare a numerose persone, fra cui i ristoratori dove l’imputato andava a mangiare, che quello non era suo figlio. Aveva poi dovuto cambiare numero di telefono e email, con indubbi disagi nei rapporti con la clientela. «Un incubo», aveva detto. In aula, potranno chiedere i danni anche Mauro Sandro, Alessandro Milani e Enrico Astuni, titolari di “El piron” (aveva speso 21 euro), “Bella Napoli” (25), “Birrosteria ’na volta” (25) e “Fermenteria” (26), parti offese dell’insolvenza fraudolenta. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

D.N.