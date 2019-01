L’Inno a scuola: siam pronti alla pace

I bambini delle elementari di Schiavon non si sentono, giustamente, pronti alla morte, ma alla pace. E lo hanno fatto sentire a gran voce domenica mattina, quando in occasione dell’inaugurazione della loro nuova scuola hanno apportato una modifica a una strofa dell’Inno d’Italia. Anziché «Siam pronti alla morte», hanno cantato «Siam pronti alla pace», cosa che è stata colta immediatamente dalle autorità presenti. Oltre al sindaco Mirella Cogo, c’erano il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani, il prefetto Umberto Guidato, l’eurodeputato Mara Bizzotto, il presidente del Consiglio veneto Roberto Ciambetti e l’assessore regionale Elena Donazzan. Pare invece che pochi tra il pubblico abbiamo sentito la frase, perché mancava l’amplificazione. L’inaugurazione è diventata così l’occasione per lanciare un segnale di pace da parte delle giovani generazioni, anche se non tutti in un primo momento hanno apprezzato l’iniziativa. L’assessore Donazzan, da sempre particolarmente sensibile ai temi patriottici e alla “sacralità” dell’Inno, si è consultata con le insegnanti della scuola primaria, apprezzando poi la sensibilità. Le insegnanti hanno infatti riferito chiaramente che non c’era alcuna volontà di censurare Mameli o di contestare l’Inno. L’iniziativa è nata da un percorso educativo sui temi della pace che gli studenti stanno sviluppando da tempo, anche con la consulenza di esterni, tra cui un maestro di musica. Durante le prove del canto, i bambini si erano interrogati spontaneamente più volte sulla presenza della parola “morte” nel testo di Mameli, cosa che comprensibilmente li turbava. «Per loro era una parola troppo dura - spiega la coordinatrice del plesso di Schiavon, la maestra Antonella Marcolin -. Ci chiedevano sempre il motivo per cui dovevano ripetere “Siam pronti alla morte”. Per cui hanno iniziato a mutare la strofa, sostituendo a “morte” la parola “pace”. Lo facevano spontaneamente. Durante l’inaugurazione si è deciso quindi di dare continuità a questo progetto educativo, che ha portato i giovanissimi alunni a confrontarsi con la tematica della guerra ma sempre con una visione rivolta al futuro. Da parte nostra non c’era alcuna volontà di storpiare l’Inno, che rimane un riferimento della nostra cultura nazionale». Una linea che ha trovato concordi le autorità, come il sindaco di Nove Chiara Luisetto. «Mi è sembrato un bel messaggio - riferisce il primo cittadino - perché ha suggerito l’importanza di creare un futuro basato sul valore della pace tra i popoli». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Saretta