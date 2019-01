Donazzan attacca: «Mameli storpiato»

«L’Inno di Mameli è sacro. Cambiarne anche solo una parola è come modificare un verso di Leopardi». L’assessore regionale all’istruzione Elena Donazzan esce allo scoperto sul caso dei bambini delle elementari di Schiavon che, in occasione dell’inaugurazione della loro nuova scuola domenica scorsa, hanno modificato una parola dell’inno: a “Siam pronti alla morte” hanno sostituito “Siam pronti alla pace». La cosa è stata colta dall’assessore, che la mattina successiva si è presentata alla scuola elementare e ha chiesto un colloquio con la coordinatrice del plesso, la maestra Antonella Marcolin. All’assessore, l’insegnante ha spiegato che l’iniziativa è sorta a seguito di un progetto educativo sulla pace. Pur comprendendo la buona fede dell’iniziativa, ieri l’assessore è tornata sull’episodio rimarcando la sua posizione. «La modifica all’Inno aveva creato una sorta di disorientamento tra le istituzioni presenti - riferisce Donazzan -. Per questo ho deciso di recarmi a scuola per invitare il corpo docente al rispetto del nostro canto nazionale. Ho compreso che non c’era alcuna volontà di storpiare l’Inno, ma ho richiamato i coordinatori dell’iniziativa a una considerazione più ampia». A Schiavon, all’inaugurazione della scuola del paese con il sindaco Mirella Cogo, c’erano il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani, il prefetto Umberto Guidato, l’eurodeputato Mara Bizzotto, il presidente del Consiglio veneto Roberto Ciambetti e l’assessore regionale Elena Donazzan. Per l’assessore, insomma, cambiare anche solo una parola all’Inno potrebbe da una parte generare confusione e dall’altra mancare di rispetto alla sua sacralità. «Sarebbe come cambiare le regole di un’equazione o un verso a una poesia di Leopardi - prosegue l’assessore - e in questo modo s’induce il bambino all’errore. L’Inno ha una sua specificità e non si può modificarlo a piacere. Altrimenti, se passasse questo principio, sarebbe come affermare che un sindaco può cambiare un decreto legge secondo come gli pare». E qui Donazzan cita apertamente il caso dei sindaci “disobbedienti” che si sono schierati contro il decreto sicurezza del ministro dell’Interno Salvini. «La perdita di rispetto istituzionale è pericolosa - prosegue l’assessore - perché genera anarchia. L’inno nazionale è un simbolo, è sacro, e questa sacralità va insegnata». Una sacralità che per Donazzan era già stata messa alla berlina in occasione dell’inaugurazione dell’Expo di Milano, quando alla frase “Siamo pronti alla morte” venne sostituita quella con «Siamo pronti alla vita», stessa frase che l’allora premier Renzi aveva utilizzato per l’apertura del suo discorso introduttivo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Saretta