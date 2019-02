Coldiretti, la trincea del made in Italy

«Siamo orgogliosi di aver percorso con Coldiretti l’itinerario dell’informazione corretta al consumatore e di aver condiviso con questa grande organizzazione agricola la lotta per avere un’etichetta trasparente e, quindi, decretare il giusto onore al made in Italy ed alle nostre produzioni di qualità». Con queste parole Giada Scuccato, sindaco di Pozzoleone, ha aperto il convegno “La Spesa intelligente: l'etichettatura come strumento del cittadino per scelte consapevoli” promosso da Coldiretti Vicenza e svoltosi ieri mattina al centro culturale Giacomo Zanella, nell’ambito della 503a Fiera di San Valentino. In una sala gremita anche di studenti, Stefano Ferrarini, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ulss 8 Berica, ha sviluppato l’argomento legato all’importanza nella scelta del cibo. «Siamo davvero consapevoli di ciò che mangiamo? – ha esordito, ricordando quanto importante sia dedicare più tempo nel leggere le etichette - Allo stesso modo – aggiunge - attenzione agli sprechi, perché le tecniche produttive garantiscono alimenti conservabili molto più a lungo di un tempo. Dobbiamo tornare alle vecchie abitudini – conclude - e consumare prodotti tradizionali. È sufficiente prestare più attenzione a noi stessi, imparando a conoscerci». Luca Motta, coordinatore regionale di Campagna Amica, nel suo intervento ha esordito con un dato rilevante. «Stando ad una recente analisi di Bloomberg, l’Italia è il Paese più sano al mondo – sottolinea – e si colloca al primo posto su 163 diversi Paesi. E tra i Paesi più in salute l’Italia si colloca al primo posto». A questa situazione si aggiunge però un quadro poco rassicurante, che è quello del made in Italy, fortemente compromesso da parte di altri paesi, dediti alla contraffazione e alla mafia, che ha colto, nell’agroalimentare una straordinaria opportunità di profitto: molti marchi italiani, inoltre, sono finiti in mano alle multinazionali straniere. «Per distinguerci abbiamo l’esigenza che l’etichettatura d’origine sia totale e non tragga in inganno il consumatore – è intervenuto a tal proposito Martino Cerantola, presidente provinciale di Coldiretti Vicenza – al quale dobbiamo dare il segnale di sicurezza e garanzia del prodotto. Capisco che è importante spendere il giusto – aggiunge - ma è vero anche che è indispensabile mangiare bene. Sono due i messaggi che lanciamo: quello di dare il giusto valore al prodotto, al lavoro e al sacrificio dell’imprenditore agricolo e quello di combattere gli oltre 25 milioni di euro del falso made in Italy». Davide Fioravanzo, presidente di zona Coldiretti di Sandrigo, ha chiuso l’evento con la consegna degli attestati ad un gruppo di alunni delle scuole primarie di Pozzoleone, che hanno partecipato al laboratorio “Detective della spesa... stagionalità, origine, etichettatura”, tenutosi in questi giorni a scuola e che ha coinvolto più di 100 alunni. •

Elena Rancan