Tre incontri per i bambini con “Il maggio dei libri”

Anche il comune di Rossano Veneto, tramite la biblioteca civica “Giulio Cisco”, è coinvolto nell'iniziativa "Il maggio dei libri", voluta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a favore dei lettori più piccoli. Gli appuntamenti sono programmati per i primi tre sabati del mese e sono realizzati in strettissima collaborazione con il gruppo lettori volontari "Tutti giù per terra". Essendo le attività a numero chiuso, per aderire sarà necessaria la prenotazione. La rassegna di eventi partirà sabato 5 maggio: sotto un gazebo all’aperto, Antonia Reginato terrà dalle 16 alle 17 un laboratorio di lettura e pittura ad acquerello denominato "Riempiamo le parole di colore", rivolto in particolare agli alunni della scuola primaria. Il sabato successivo, 12 maggio, Chiara Zonta proporrà, dalle 16 alle 18, un laboratorio per “apprendisti filosofi” dedicato ai ragazzini di età compresa tra i sette e i dieci anni. L'ultimo appuntamento, infine, sabato 19 maggio, quando andrà in scena "Teatro in libertà", un’iniziativa aperta ai bambini di tutte le fasce d'età, programmata sempre dalle 16 alle 18. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

