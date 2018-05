Relazioni e cultura in stretto contatto con le associazioni

GILBERTO TREVISAN La società è in evoluzione e allora bisogna lavorare sulla mentalità dei cittadini, cercando di cambiarla. Sono tre gli aspetti essenziali del nostro vivere, il business, la salute sia fisica sia psicologica, le relazioni. Tolto questo non c'è altro. Nell'ambito del lavoro e dell'educazione si può fare molto guardando soprattutto ai giovani e agli anziani. Le forze ci sono, basta un allenatore. Per arrivare a questo dobbiamo puntare sul sociale. Il mondo del volontariato è ricco di potenzialità: si tratta di coordinarlo. E per trovare risorse è necessaria imprenditorialità. Ad esempio quando ho portato il Giro d'Italia a Rossano sono arrivati soldi anche da fuori comune. PAOLA GANASSIN Dobbiamo recuperare il rapporto umano sfuggendo all’abuso di social. Le molte manifestazioni popolari che si organizzano rappresentano sicuramente momenti significativi. Sottolineo che ogni euro investito in cultura è un euro “risparmiato” nel sociale e nella lotta ai disagi. Sono per creare un circuito culturale anche in accordo con i paesi limitrofi. Poi ci vuole attenzione per gli anziani ed è necessario attivare momenti di aggregazione per i nostri giovani per far loro trascorrere in paese anche il tempo libero. Il volontariato è silenzioso ma importante ed è fondamentale individuare risorse per le associazioni. MORENA MARTINI Continueremo in ambito culturale sul percorso intrapreso. In biblioteca per settimane non c'è stata una serata libera, abbiamo organizzato incontri con autori di fama nazionale. Sono particolarmente orgogliosa di aver introdotto l’università della terza età. Per l'aggregazione puntiamo sulla ristrutturazione dell’ex municipio che sarà sede delle associazioni e sui servizi per l'infanzia e la terza età. Abbiamo anche rimesso a nuovo gli spazi verdi. Per il volontariato l'ex palazzo Sebellin diventerà la casa delle associazioni, con le quali il dialogo è continuo. Senza i gruppi di volontariato non potremmo organizzare nulla.