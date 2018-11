Ragazzo in bici investito da un’auto in retromarcia

Giovane investito a Rossano Veneto da un’auto in manovra: è stato ricoverato all’ospedale San Bassiano con la probabile frattura del femore. L’incidente è avvenuto ieri in via Ramon poco dopo mezzogiorno. Un ventitreenne di nazionalità pakistana stava percorrendo la strada in sella alla sua bici. All’improvviso un auto è uscita da un parcheggio in retromarcia. Il conducente non dev’essersi accorto dell’arrivo del ciclista e lo ha urtato. L’impatto ha fatto cadere a terra il giovane, che è rimasto al suolo lamentando un forte dolore alla gamba sinistra. L’automobilista ha subito chiamato il 118. In pochi minuti in via Romano sono intervenuti i sanitari dell’ospedale insieme ai carabinieri. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso cittadino per i controlli medici, mentre i militari dell’Arma hanno effettuato la ricostruzione della dinamica del sinistro. All’inizio le condizioni dell’investito sembravano gravi ma poi è stato dichiarato fuori pericolo.

F.C.