Mamma stroncata dal male a 39 anni

Il duomo di Rossano Veneto ha accolto, ieri, per l'ultima volta Chiara Baggio, moglie e mamma di 39 anni, casalinga, strappata ai suoi cari sabato da un male incurabile. Al funerale, celebrato dal parroco don Paolo Carletto, hanno assistito tantissime persone. Chiara s'è spenta serenamente nella sua abitazione, circondata dall'affetto del marito Christian Trentin, geometra, dei suoi due figlioletti, della mamma Dirce, del papà Arcangelo, della sorella Sabrina e del fratello Federico. Ha lottato con forza contro la malattia, diagnosticatale durante l'allattamento della secondogenita, che ora ha sei anni. Il primo bambino è undicenne. Il coraggio di Chiara, curata nei reparti oncologici di Bassano e Padova, è stato ammirevole. La prima domenica di marzo, pochi giorni prima del decesso, non aveva inteso mancare alla gita in montagna per trascorrere in serenità alcune ore a fianco del marito e dei figli. Originaria di Belvedere di Tezze, Chiara s'era trasferita a Rossano subito dopo il matrimonio. «Ha vissuto la malattia con ottimismo - ha affermato Christian Trentin - lottando e sempre pensando di poter guarire. Sorrideva quando parlava del male e lo sdrammatizzava per non farlo pesare su coloro che le erano vicini. Anzi, incoraggiava tutti giocando, per questo, anche sull'autoironia. Era buona, solare». «Il marito - ha ricordato la sorella Sabrina - l'ha sempre sostenuta»". Dal canto suo, Christian Trentin ha inteso sottolineare come anche tutti i familiari e molti amici abbiamo sorretto Chiara. «Mia sorella - ha aggiunto Sabrina - era dotata di notevole creatività. Aveva la mani d'oro e amava produrre, per proprio piacere, tantissimi oggetti. Non ha mai spesso di coltivare questa passione e nemmeno la malattia l'ha fermata. Era attiva, da bambina aveva l'argento vivo addosso». Il sindaco Morena Martini ha espresso il sentimento di vicinanza alla famiglia di Chiara. «Ieri mattina, prima del funerale - ha aggiunto il primo cittadino - ho avuto modo di parlare con il marito Christian, il quale ha dimostrato una dignità non comune. Ho capito quanto amore e affetto abbia donato alla moglie, così come hanno circondato Chiara, con immenso calore, i suoi bambini, i genitori, la sorella e il fratello. I titolari della ditta nella quale lavora Christian . ha concluso il sindaco - hanno anche loro dimostrato in modo concreto profonda umanità». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucio Zonta