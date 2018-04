ROSSANO VENETO. Duecento concorrenti per un posto di psicologo a tempo indeterminato: è il primo di una serie di concorsi voluti dal consiglio di amministrazione, presieduto da Giuseppe Siviero, di Villa Aldina, la casa di riposo di Rossano Veneto con l'obiettivo di dare stabilità al personale al fine di elevare il livello qualitativo del servizio a favore degli anziani di una struttura con 65 ospiti, 57 dei quali sono non autosufficienti. Il concorso che inizierà domani prevede due prove scritte (la seconda si terrà il giorno dopo, giovedì) e una prova orale programmata per la settimana successiva. I concorrenti arriveranno a Rossano da tutta Italia, isole, Sicilia e Sardegna, comprese. Per questo motivo la sede delle prove è stata spostata al Palabrunello.

Lucio Zonta