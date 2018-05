“Dono quindi sono” Incontro in parrocchia

“Dono, quindi sono”: così è denominato l'appuntamento in programma per lunedì 14 maggio con inizio alle 20,30, al centro parrocchiale di Rossano Veneto, nel corso del quale esponenti dell'Admo, del reparto donatori di sangue Montegrappa, dell'Aido e l'assessore ai servizi sociali del Comune rissanese Marco Zonta, illustreranno i vari aspetti della donazione. L'incontro, organizzato in collaborazione tra Amministrazione comunale e parrocchia, si prefigge l'obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sul valore e sull'estrema necessità di atti di generosità che grazie alle donazioni di sangue, di organi e del midollo spinale, aiutano in modo determinante molte persone sofferenti non solo ad affrontare i momenti critici di una malattia o di un intervento ma anche , letteralmente, a sopravvivere. La serata sarà introdotta dal parroco don Paolo Carletto e dal sindaco Morena Martini. Il Comune facilita coloro che desiderano entrare nel mondo della donazione, fornendo indicazioni e la possibilità di firmare per l'assenso all'ufficio anagrafe al momento del rinnovo della carta d'identità.

Lucio Zonta