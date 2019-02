Il giardiniere stava potando le siepi di Villa Caffo, sede della biblioteca di Rossano Veneto, quando si è accorto che tra i cespugli spuntava un fazzolettino con avvolto qualcosa. Era un mucchietto di oggetti preziosi. Il dipendente comunale ha allertato il comando della Polizia locale che ha preso in consegna i valori, quasi certamente rubati e abbandonati, e ora sta cercando di risalire ai proprietari. Chi riconosce qualcuno degli oggetti deve telefonare al 3297504378.

Si tratta due orologi - un Rolex del valore di circa seimila euro e uno Zenith che pare laminato in oro -, tre anelli, tre braccialetti, una spilla con un nome femminile e due collane sempre d'oro, una delle quali presumibilmente assai costosa perché di peso consistente. Come siano finiti lì non è stato appurato, ma l'ipotesi più probabile e che qualcuno li avesse in casa e li abbia nascosti in occasione dei recenti accurati controlli effettuati dalla polizia locale e dagli agenti del commissariato, temendo che venissero effettuate perquisizioni nelle abitazioni. Certo è che la collaborazione tra le forze dell'ordine ha dato un importante risultato.

L.Z.