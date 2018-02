Auto in curva invade la corsia opposta Feriti due giovani

F.C.

Violento schianto nella notte a Rossano Veneto. Un automobilista, percorrendo una curva, ha invaso la corsia opposta di marcia, causando uno scontro quasi frontale con una vettura con a bordo due giovani, che sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave. All’investitore, che ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto da parte dei carabinieri del Radiomobile di Bassano, intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi di legge. L’allarme sulla strada regionale Castellana è scattato intorno alle 4 di ieri mattina. Pochi minuti prima una Citroen C2 condotta da un cittadino marocchino di 29 anni, impegnata in una curva, è uscito dalla sua corsia di marcia. L’auto è andata a collidere contro una Peugeut 208, condotta da un bassanese di 30 anni con a bordo una ragazza di 26. L’impatto è stato violento e i due mezzi hanno riportato gravi danni. La giovane coppia, prontamente soccorsa dal personale del 118, è stata portata all’ospedale San Bassiano dove è stata medicata per ferite non gravi. Lievi lesioni anche per il conducente della Citroen, che alla richiesta dei carabinieri si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. I militari hanno comunque provveduto al sequestro del mezzo e al ritiro della patente. Prezioso, sul posto, l’operato dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano, che sono arrivati nel giro di pochi minuti. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada e dei mezzi, uno dei quali era finito in un campo adiacente la strada regionale. Le operazioni sono continuate per circa due ore e sono terminate con la rimozione dei mezzi e la conclusione dei rilievi, attraverso i quali verrà ricostruita l’esatta dinamica dei fatti, da cui si potranno stabilire le esatte responsabilità del sinistro. Il traffico, pressoché inesistente a quell’ora di notte, non ha subito alcun disagio. •