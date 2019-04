ROSÀ. Tagliate le ruote dell’auto di una troupe della Rai del Veneto che, questa mattina, stava svolgendo un servizio a Rosà. Il giornalista Matteo Mohorovicich e un operatore stavano documentando, assieme ad alcuni componenti di un comitato cittadino, l’inquinamento da idrocarburi e cromo esavalente in un ruscello. Il giornalista e l’operatore hanno ripreso l’area e la roggia Rostoncelli, accanto alla discarica Castellan e al rientro, un quarto d’ora dopo, hanno trovato a vettura di servizio con le quattro gomme tagliate. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri.

Sulla vicenda il Cdr della Tgr Veneto, l’Usigrai e il Sindacato Giornalisti del Veneto hanno diffuso una nota nella quale si sottolinea che «gli atti di vandalismo e le intimidazioni non fermeranno il diritto di cronaca». Il comitato di redazione della Tgr del Veneto, l’Usigrai, il Sindacato giornalisti del Veneto (Sgv) di intesa con la Fnsi «esprimono assoluta vicinanza ai colleghi della troupe Rai, ai quali sono state tagliate le gomme della macchina, mentre erano al lavoro

per un servizio a Rosà. Nello specifico, i colleghi si stavano occupando di vicende legate alla tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di garantire il diritto di tutti

i cittadini di essere informati».