Tra musica e scienza per la ricerca contro la sclerosi tuberosa

Un evento per sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia rara e raccogliere fondi per la ricerca. Si terrà sabato nel teatro parrocchiale di Sacro Cuore di Romano. L'evento è organizzato da Ast, l'Associazione sclerosi tuberosa, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Scopo dell'iniziativa è quello di raccogliere fondi da destinare alla ricerca su questa rara patologia genetica, ancora sconosciuta ai più. L'appuntamento sarà occasione per conoscere più da vicino la malattia e l'Associazione che sostiene le persone che ne sono affette, anche nel territorio bassanese. L'evento sarà strutturato in due sessioni. La prima parte sarà dedicata al seminario informativo "Medicina e musicoterapia nella sclerosi tuberosa", durante il quale si susseguiranno gli interventi della dott.ssa Toldo, medico dell'Ospedale di Padova ed esperta di sclerosi tuberosa, e del dott. Navone, musicoterapista, formatore, supervisore, docente e presidente dell'Associazione "InArteSalus" di Schio. Nella seconda parte si darà spazio all'arte, con uno spettacolo che vedrà protagoniste musica, danza e poesia. Parteciperanno l'associazione di danza "Our Dream", la scuola "DanzArte" di Marostica, l'Associazione Culturale "Symphoniae" e, con una rivisitazione di alcuni celebri brani pop rock, il gruppo "Six Mad Souls". La malattia si manifesta con lesioni a livello della cute, del sistema nervoso centrale, e di altri organi come il cuore e i reni. Nella sua forma più classica si manifesta con macchie cutanee, epilessia, convulsioni, ritardo mentale, angiofibromi e fibromi periungueali. L'incidenza della malattia è di 1 su 6.000-7.000 nati. Il costo del biglietto per l'evento di Sacro Cuore è di 8 euro ed è acquistabile direttamente a teatro il giorno della manifestazione. Il ricavato della serata a Sacro Cuore sarà interamente devoluto alla ricerca, con l'auspicio di dare un sostegno a chi conduce la battaglia contro questa rara patologia.