Incidente a Romano d’Ezzelino: famiglia ricoverata al San Bassino con diverse contusioni, ferite anche due bimbe. Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio in via Re di Puglia, in prossimità del supermercato Batocchio.

Erano circa le 16.30 quando un uomo di 47 anni, stava percorrendo la via in direzione Treviso, alla guida di una Opel Agila su cui viaggiavano anche le figliolette di 14 e 8 anni. All’improvviso da una strada laterale è sbucata una Volkswagen Golf, condotta da R.S., uomo di 31 anni, che non avrebbe rispettato la precedenza colpendo la Opel lateralmente.

L’urto violento ha fatto finire la Agila a ruote all’aria. Papà e figliolette hanno riportato diverse contusioni.

La famiglia è stata subito ricoverata all’ospedale San Bassiano, dove resta in osservazione. A Romano sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati; e gli agenti della polizia stradale per la ricostruzione della dinamica. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti per oltre un’ora.

