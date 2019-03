Itinerario didattico sul Col di Dante con Palladio Florist

A Romano, Dante è vivo più che mai. Un nuovo progetto mira infatti a potenziare la conoscenza del poeta a cui nel Comune ezzelino è dedicato un colle. Protagonista sarà sempre l’associazione Palladio Florist, che tempo addietro ha dato vita a delle installazioni artistiche sul Col di Dante ispirate alla Divina Commedia. Ora l’associazione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, punta a coinvolgere le scuole del territorio comunale e di tutto il comprensorio bassanese con un percorso didattico-culturale che si svilupperà nell’arco di tre anni e avrà il suo culmine nel 2021, settecentesimo anniversario della morte di Dante. Il progetto partirà a luglio e si strutturerà in tre filoni: una formazione didattica che prevede una serie di conferenze con la partecipazione di storici locali, docenti universitari e il coinvolgimento delle scuole superiori del territorio, una formazione indiretta da sviluppare in più escursioni particolari all’interno del Veneto con l’obiettivo di valorizzare la cultura della Marca Ezzeliniana tra il XII e il XIII secolo, una lettura interpretativa di canti scelti della Divina Commedia, affidata a voci recitanti in ambienti di Romano e di altri Comuni. Alla parte didattica si affiancherà un seminario artistico rivolto ai professionisti della floricultura che si occupano di Land Art. «L’augurio - afferma il sindaco Simone Bontorin - è di suscitare interesse, curiosità e partecipazione valorizzando ulteriormente Romano come terra ezzeliniana e catalizzatrice dell’interesse per Ezzelino da Romano e il contesto storico del ‘300». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

E.S.