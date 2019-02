Fellette, Alice vince il Carnevale

Ha toccato quota 53, ma gli anni non si vedono: anche ieri il Carnevale di Fellette di Romano d'Ezzelino ha colpito nel segno. Migliaia di persone hanno assistito al passaggio dei dieci carri mascherati, che da via Albere hanno sfilato per un chilometro nelle vie attorno alla chiesa. Hanno partecipato anche sette gruppi. Moltissimi, tra il pubblico, i bambini, i giovani e gli adulti che indossavano originali costumi. Gli organizzatori dell’associazione Carnevale dei ragazzi di Fellette, guidata da Celso Zonta hanno manifestato soddisfazione: «I carri - ha affermato Mauro Moro, coordinatore del gruppo - erano tutti molto belli con coreografie molto ben allestite. Complessivamente hanno sfilato circa mille persone. C’erano tanti bambini e ragazzi, del resto il Carnevale è per loro. Non era però scontato vedere anche tanti giovani e adulti mascherati». C’era anche un gazebo del Cuamm, l'associazione padovana dei medici per l'Africa: «Abbiamo voluto invitarla - ha detto Moro - perché potesse divulgare l'attività che attua. Abbiamo avuto il sostegno dell'amministrazione comunale, della Protezione civile, della polizia locale, del gruppo alpini della frazione». Il servizio sanitario è stato gestito dalla Croce Verde. Tra i 17 componenti della giuria c'era il sindaco Simone Bontorin: «Il tempo - ha commentato - ci ha dato una mano. La qualità dei carri è stata talmente elevata da rendere difficile la votazione. I gruppi hanno lavorato con tanta passione». Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza, ha aggiunto il primo cittadino: «In particolare, le bevande potevano essere versate e consumate solo in bicchieri o bottiglie di plastica». Ecco le classifiche. Carri: 1) "E se fosse tempo perso" dell'associazione Carnevale che passione di Rossano Veneto che ha rappresentato l'ultima versione del film "Alice nel paese delle meraviglie"; 2) "In gioco c'è la vita" del gruppo "Tira, para, urta e ridi" di S. Anna di Rosà con i pericoli del gioco d'azzardo; 3) "Giustizia in alto mare" della Pro Giovani di Carmignano. Come migliore coreografia è stata premiata quella che ha accompagnato il carro vincitore e come gruppo mascherato il premio è andato al gruppo di Casella d'Asolo "W el paron dei peri" con "L'innamorato Pierrot". •

L.Z.