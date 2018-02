Exploit a Belluno Gli Arcieri ezzelini campioni regionali

Ancora una volta i tiratori dell'Asd Arcieri Romano d'Ezzelino, società presieduta da Renato Sartore, si sono distinti nelle prove del campionato veneto indoor di tiro con l'arco svoltesi nei giorni scorsi alla Spes Arena di Belluno. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 400 specialisti delle tre divisioni, tutte con tiri dai 18 metri, arco olimpico, arco nudo e arco compaund. I risultati brillanti degli arcieri romanesi sono arrivati nella divisione olimpica. Nella categoria Master infatti si è riconfermata campione regionale con 1633 punti la squadra formata da Augusto Minati, Francesco Liberalato e Michele Campagnolo. Secondi si sono classificati i tiratori di Saccisica con 1609 punti, terzi a quota 1603 quelli di Legnano. Nella stessa divisione, nella categoria senior femminile Linda Minati, con una brillante prestazione (528 punti) ha portato nella bacheca della società romanese la medaglia d'argento. Il primo posto è stato conquistato da Nicole Canzian (Arcieri del Piave) con 549 punti. Terza Cristina Pasqual (FranchI) con lo stesso punteggio di Linda Minati, avvantaggiata per aver colpito per un maggior numero di volte il 10. Gli arcieri di Romano sono attivi dal 1978 e partecipano con assiduità a molte gare in ambito regionale e nazionale. Nella scuola elementare di San Giacomo sono ricavati sia la sede dello storico sodalzio sia gli spazi per gli allenamenti degli atleti che ne fanno parte. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucio Zonta