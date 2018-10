Cultura Mitteleuropea Premio al ministro Fontana

La prima edizione del Premio di Cultura Mitteleuropea dedicato al “Beato Carlo I d’Asburgo” va al ministro per le politiche della famiglia Lorenzo Fontana. La giuria ha ritenuto quindi che il ministro risponda ai requisiti necessari del premio, da assegnare a «una eminente personalità, avente maggiore età secondo le vigenti normative civili della Repubblica Italiana, del mondo della cultura, della società civile e/o politica o della gerarchia della Chiesa Cattolica che, con una condotta esemplare di vita ed attraverso la propria opera, abbia sostenuto e diffuso i valori della cultura mitteleuropea e le radici cristiane della stessa». Si tratta di un riconoscimento ideato e istituito dalla Delegazione “Beato Carlo I” del movimento culturale internazionale “Rinnovamento Nella Tradizione - Croce Reale”. Fontana è stato scelto in considerazione della sua attività e della sua produzione letteraria, che rispondono ai requisiti del regolamento del Premio. La cerimonia di consegna del premio al ministro Fontana si terrà a novembre in villa Ca’ Cornaro, a Romano d’Ezzelino. Il programma della manifestazione sarà reso noto dagli organizzatori del Premio di Cultura Mitteleuropea prossimamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA

E.S.